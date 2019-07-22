Жеребьевка Лиги Европы: "Спартак", "Арсенал" и клуб Комличенко узнали своих соперников

Состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы. "Спартак" встретится со швейцарским "Туном", "Арсенал" в случае победы во втором раунде над "Нефтчи" сыграет с "Бней-Иегудой" из Израиля.

"Млада Болеслав", цвета которой защищает форвард сборной России Николай Комличенко, может встретиться с победителем пары "Алашкерт" - "ФКСБ Стяуа". Но для этого чешскому клубу нужно сперва пройти во втором раунде "Ордабасы".

Первые игры 3-го раунда пройдут 8 августа, ответные - 15 августа. Первые матчи пройдут на полях соперников, указанных первыми.

"Норчепинг" (Швеция)/"Лиепая" (Латвия) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)/"Кайрат" (Казахстан)

"Лехия" (Польша)/"Бреннбю" (Дания) - "Брага" (Португалия)

"Пюник" (Армения)/"Яблонец" (Чехия) - "Вулверхэмптон" (Англия)/"Крусэйдерс" (Северная Ирландия)

"Хогесунн" (Норвегия)/"Штурм" (Австрия) - ПСВ (Голландия)/"Базель" (Швейцария)

"Торино" (Италия) /"Дебрецен" (Венгрия) - "Шахтер" Солигорск (Белоруссия)/"Эсбьерг" (Дания)

"Мольде" (Норвегия)/"Чукарички" (Сербия) - "Арис" (Греция)/АЕЛ (Кипр)

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Рейнджерс" (Шотландия)/"Прогрес" (Люксембург)

"Риека" (Хорватия) - "Чихура" (Грузия)/"Абердин" (Шотландия)

"Антверпен" (Бельгия) - "Виктория Пльзень" (Чехия)/"Олимпиакос" (Греция)

"Локомотив" Пловдив (Болгария)/"Спартак" Трнава (Словакия) - "Страсбур" (Франция)/"Маккаби" Хайфа (Израиль)

"Мариуполь" (Украина) - АЗ (Голландия)/"Хеккен" (Швеция)

"Вентспилс" (Латвия)/"Гзира" (Мальта) - "Женисс" (Люксембург)/"Витория" (Португалия)

"Аустрия" (Австрия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)/"Аполлон" (Кипр)

"Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Россия)

АЕК Ларнака (Кипр)/"Левски" (Болгария) - "Гент" (Бельгия)/"Вииторул" (Румыния)

"Фехервар" (Венгрия)/"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Флора" (Эстония)/"Айнтрахт" Франкфурт (Германия)

"Фейеноорд" (Голландия) - "Габала" (Азербайджан)/"Динамо" Тбилиси (Грузия)

"Алашкерт" (Армения)/"ФКСБ Стяуа" (Румыния) - "Млада Болеслав"/"Ордабасы" (Казахстан)

"Легия" (Польша) - "КуПС" (Финляндия) - "Дунайска Стреда" (Словакия)/"Атромитос" (Греция)

"Конна'с Куэй Номадс" (Уэльс)/"Партизан" (Сербия) - "Малатьяспор" (Турция)/"Олимпия" (Словения)

"Домжале" (Словения)/"Мальме" (Швеция) - "Утрехт" (Голландия)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина)

ЦСКА София (Болгария)/"Осиек" (Хорватия) - "Будучност" (Черногория)/"Заря" (Украина)

"Арсенал" (Россия)/"Нефтчи" (Азербайджан) - "Бней-Иегуда" (Израиль)

"Люцерн" (Швейцария/"Клаксвик" (Фареры) - "Эспаньол" (Испания)/"Ярнан" (Исландия)

"Спарта" (Чехия) - "Трабзонспор" (Турция)

"Гонвед" (Венгрия)/"Университатя" Крайова (Румыния) - АЕК Афины (Греция)

Напомним, что ранее состоялась и жеребьевка "пути чемпионов", в котором играют команды, вылетевшие из Лиги чемпионов на разных этапах. Ее результаты:

Проигравший "Сутьеска" (Черногория)/АПОЭЛ (Кипр) (проигравший) - Победитель "ХБ Торсхавн" (Фареры)/"Линфилд" (Северная Ирландия)

Проигравший ЧФР (Румыния)/"Маккаби" ТА (Израиль) - Победитель "Тре Пенне" (Сан-Марино)/"Судува" (Литва)

Победитель "Арарат-Армения" (Армения)/"Линколн" (Гибралтар) - Проигравший "Сабуртало" (Грузия)/"Динамо" (Хорватия)

Победитель "Пяст" (Польша)/"Рига" (Латвия) - Проигравший "Црвена Звезда" (Сербия)/ХИК (Финляндия)

Победитель "Рейкьявик" (Исландия)/"Лудогорец" (Болгария) - Проигравший "Нью-Сэйнтс" (Уэльс)/"Копенгаген" (Дания)

"Сараево" (Босния и Герцеговина) - Проигравший БАТЭ (Белоруссия)/"Русенборг" (Норвегия)

Победитель "Шкендия" (Македония)/"Дюделанж" (Люксембург) - Проигравший "Селтик" (Шотландия)/"Калью" (Эстония)

Победитель "Санта-Колома" (Андорра)/"Астана" (Казахстан) - Проигравший "Ференцварош" (Венгрия)/"Валетта" (Мальта)

Победитель "Партизани" (Албания)/"Шериф" (Молдавия) - Проигравший "Марибор" (Словения)/АИК (Швеция)

Победитель "Слован" (Словакия)/"Фроникели" (Косово) - Проигравший "Дандолк" (Ирландия)/"Карабах" (Азербайджан)