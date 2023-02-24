Пике эмоционально отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги Европы

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на поражение команды в матче стыкового раунда Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

Первая игра между командами завершилась со счетом 2:2, ответную встречу «МЮ» выиграл — 2:1. Таким образом, английский клуб вышел в следущую стадию.

«Я смотрел матч, это чертова разруха!» — приводятся слова Пике Barca Universal.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.