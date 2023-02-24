Пике — о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: «Это чертова разруха!»
Пике эмоционально отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги Европы
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на поражение команды в матче стыкового раунда Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
Первая игра между командами завершилась со счетом 2:2, ответную встречу «МЮ» выиграл — 2:1. Таким образом, английский клуб вышел в следущую стадию.
«Я смотрел матч, это чертова разруха!» — приводятся слова Пике Barca Universal.
Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.
Новости