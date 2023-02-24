Эрик тен Хаг: «Если ты можешь обыграть «Барсу», то можешь обыграть кого угодно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями после победы над «Барселоной» (2:1) в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы.

По сумме двух матчей «МЮ» вышел в 1/8 финала турнира.

«Если ты можешь обыграть «Барселону», одну из лучших команд Европы на данный момент, твоя вера крепнет, и ты чувствуешь, что можешь обыграть кого угодно. «Барса» на 8 очков опережает «Реал» в ла лиге, обыгрывает их в Суперкубке, а мы видели, как «Реал» сыграл с «Ливерпулем» на этой неделе. Так что мы обыграли очень сильную команду. У нас есть потенциал, чтобы побеждать в матчах против любой хорошей команды», — приводит слова тен Хага The Guardian.

Также он ответил на вопрос, является ли победа над «Барселоной» лучшей за время его работы в «МЮ».

«Думаю, да. У нас уже были хорошие победы — над «Ливерпулем» и «Арсеналом» дома. Это очень хорошие победы, но выбить «Барселону» в плей-офф — это большой результат», — сказал тен Хаг.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.