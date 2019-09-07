Вице-президент «Слована» оштрафован за нацистское приветствие

Вице-президент «Слована»? Иван Кмотрик по решению суда оштрафован на 5 тысяч евро за неподобающее поведение после матча, информирует AP.

В мае прошлого года он отпраздновал победу над «Ружомбероком» в финале Кубка Словакии нацистским приветствием. Если Кмотрик откажется платить, то сядет в тюрьму на шесть месяцев. Ранее Словацкий футбольный союз оштрафовал Кмотрика на 10 тысяч евро.

Напомним, что «Слован» выступит в Лиги Европы в одной группе с «Бешикташем», «Брагой» и «Вулверхэмптоном».