Венский «Рапид» победил «Дандолк» в матче с семью голами

«Рапид» в матче 3-го тура Лиги Европы одержал первую победу в сезоне, сумев обыграть «Дандолк» (4:3).

Решающий мятч на первой компенсированной минуте забил Демир, и гола Макмиллана с пенальти на шестой компенсированной минуте не хватило «Дандолку» даже для ничьей. Гости после этого поражения остаются на последнем месте в квартете с нулем очков, лидеры — «Арсенал» и «Мольде», у которых по шесть баллов.

Лига Европы

Группа B

«Рапид В» (Австрия) — «Дандолк» (Ирландия) — 4:3 (1:1)

Голы: Хобан, 7 (0:1). Любичич, 22 (1:1). Аразе, 79 (2:1). Макмиллан, 82 — с пенальти (2:2). Хофманн, 87 (3:2). Демир, 90 (4:2). Макмиллан, 90+6 — с пенальти (4:3).

«Рапид В» (Австрия): Гартлер, Хофманн, Стойкович, Улльманн, Барач (Зоннляйтнер, 54), Кнасмюльнер (Граховац, 72), Шик, Любичич, Петрович (Демир, 72), Аразе, Кара.

«Дандолк»: Маккэри, Гэннон (Маунтни, 65), Бойл, Хор, Клири, Лэй (Даммиган, 67), Шилдс, Флорес (Маррей, 76), Слоггетт, Даффи (Одува, 72), Хобан (Макмиллан, 76).

Предупреждения: Хофманн, 18. Стойкович, 27. Хор, 28. Клири, 45+2. Зоннляйтнер, 81. Даммиган, 83. Шик, 89.

Судья: Фарруджа (Мальта).

5 ноября. Вена. Стадион «Алльянц».