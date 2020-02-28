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Вальбуэна назвал исторической победу над «Арсеналом»

03:36
27 февраля. Лондоно. «Арсенал» — «Олимпиакос» — 1:2. Греческая команда празднует победу. Фото УЕФА
27 февраля. Лондоно. «Арсенал» — «Олимпиакос» — 1:2. Греческая команда празднует победу. Фото УЕФА
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Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна после победы над «Арсеналом» в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что это исторический момент для клуба. Греческая команда вышла в 1/8 финала турнира, проиграв дома (0:1).

— Это экстраординарный и исторический момент для клуба, — цитирует пресс-служба УЕФА Вальбуэна. — Учитывая ситуацию, проиграв дома со счетом 0:1, сложно было выйти в 1/8 финала. Нам необходимо было нечто великое. Это то, что мы сделали, и каким способом это сделалм.

Арсенал — Олимпиакос П

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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