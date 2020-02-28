Вальбуэна назвал исторической победу над «Арсеналом»

Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна после победы над «Арсеналом» в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что это исторический момент для клуба. Греческая команда вышла в 1/8 финала турнира, проиграв дома (0:1).

— Это экстраординарный и исторический момент для клуба, — цитирует пресс-служба УЕФА Вальбуэна. — Учитывая ситуацию, проиграв дома со счетом 0:1, сложно было выйти в 1/8 финала. Нам необходимо было нечто великое. Это то, что мы сделали, и каким способом это сделалм.