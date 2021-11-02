Умяров вернулся к тренировкам в общей группе и может сыграть с «Лестером»
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вернулся к тренировкам в общей группе.
В среду хавбек должен отправиться вместе с командой в Лестер для участия в матче группового этапа Лиги Европы.
Полузащитник московского клуба получил повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени в матче четвертого тура отборочного турнира на молодежный чемпионат Европы 2023 года между командами России и Литвы (3:0). Из-за травмы он пропустил последние три недели.
Недавно Умяров продлил контракт с красно-белыми. Теперь контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.
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