Три года назад «МЮ» и Моуринью взяли последний трофей. Будут ли еще?

Сегодня исполнилось три года финальному матчу Лиги Европы-2016/17. В решающей игре, прошедшей в Стокгольме, «Манчестер Юнайтед» одолел «Аякс» со счетом 2:0. Голами отметились Поль Погба и Генрих Мхитарян.

Этот трофей стал последним на данный момент для «МЮ» и его тогдашнего главного тренера Жозе Моуринью.