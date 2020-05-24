Три года назад «МЮ» и Моуринью взяли последний трофей. Будут ли еще?
17:34
Сегодня исполнилось три года финальному матчу Лиги Европы-2016/17. В решающей игре, прошедшей в Стокгольме, «Манчестер Юнайтед» одолел «Аякс» со счетом 2:0. Голами отметились Поль Погба и Генрих Мхитарян.
Этот трофей стал последним на данный момент для «МЮ» и его тогдашнего главного тренера Жозе Моуринью.
? В этот день 2017 года голы Погба и @HenrikhMkh принесли «МЮ» победу 2:0 над «Аяксом» в финале #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/pDPrP868Re— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 24, 2020
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