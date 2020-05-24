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Три года назад «МЮ» и Моуринью взяли последний трофей. Будут ли еще?

17:34
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; с трофеем Лиги Европы.
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; с трофеем Лиги Европы.
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Сегодня исполнилось три года финальному матчу Лиги Европы-2016/17. В решающей игре, прошедшей в Стокгольме, «Манчестер Юнайтед» одолел «Аякс» со счетом 2:0. Голами отметились Поль Погба и Генрих Мхитарян.

Этот трофей стал последним на данный момент для «МЮ» и его тогдашнего главного тренера Жозе Моуринью.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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