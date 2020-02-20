Тренер «Байера» Бос пообещал увести команду с поля в случае проявлений расизма

Главный тренер «Байера» Петер Бос на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Порту» заявил, что расизму нет места в футболе.

— Мы должны четко сказать расизму «нет», — цитирует Боса Time24. — Расизму нет места в футболе. Если бы это случилось с моим игроком, вся моя команда ушла бы с поля.

Тренера спросили об инциденте с игроком «Порту» Муссой Марега, которого оскорбляли по расовому признаку болельщики «Витории Гимарайнш» во время матча чемпионат Португалии.

Матч «Байер» — «Порту» начнется в 23.00 по московскому времени.