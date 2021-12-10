«Спартак» во второй раз стал победителем еврокубковой группы
«Спартак» выиграл в Варшаве в матче 6-го тура Лиги Европы (1:0) и занял первое место в группе, в которой помимо «Легии» были «Наполи» и «Лестер».
Во второй раз с 17 попыток красно-белые смогли выйти победителями из еврокубковой группы. В сезоне-1995/96 со 100-процентным показателем в четвертьфинал Лиги чемпионов вышла команда Олега Романцева, оставившая позади ту же «Легию», «Блэкберн» и «Русенборг». Правда, зимой Романцев передал пост главного тренера Георгию Ярцеву, а команда на первой весенней стадии уступила «Нанту» (0:2, 2:2).
Дважды спартаковцы занимали проходные вторые места — в Лиге чемпионов-2000/01 при Олеге Романцеве и Кубке УЕФА-207/08 при Станиславе Черчесове. Еще в пяти случаях третье место в лигочемпионской группе позволяло красно-белым попасть во второй по значимости еврокубок.
«Спартак» в групповых турнирах еврокубков
|
Сезон
|
Тренер
|
Турнир
|
Соперники
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
Выход
|
1993/94
|
Олег Романцев
|
ЛЧ
|
Монако, Галатасарай, Барселона
|
6
|
1
|
3
|
2
|
8-11
|
6
|
3-е
|
-
|
1994/95
|
Олег Романцев
|
ЛЧ
|
Динамо К, ПСЖ, Бавария
|
6
|
1
|
2
|
3
|
8-12
|
5
|
3-е
|
-
|
1995/96
|
Олег Романцев
|
ЛЧ
|
Блэкберн, Легия, Русенборг
|
6
|
6
|
0
|
0
|
15-4
|
18
|
1-е
|
1/4 финала ЛЧ
|
1998/99
|
Олег Романцев
|
ЛЧ
|
Штурм, Реал, Интер
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7-6
|
8
|
3-е
|
-
|
1999/00
|
Олег Романцев
|
ЛЧ
|
Виллем II, Спарта Пр, Бордо
|
6
|
1
|
2
|
3
|
9-12
|
5
|
3-е
|
3-й раунд КУ
|
2000/01
|
Олег Романцев
|
ЛЧ
|
Байер, Реал, Спортинг Л
|
6
|
4
|
0
|
2
|
9-3
|
12
|
2-е
|
2-й гр.турнир ЛЧ
|
ЛЧ
|
Арсенал, Лион, Бавария
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5-10
|
1
|
4-е
|
-
|
2001/02
|
Олег Романцев
|
ЛЧ
|
Фейеноорд, Бавария, Спарта Пр
|
6
|
0
|
2
|
4
|
7-16
|
2
|
4-е
|
-
|
2002/03
|
Олег Романцев
|
ЛЧ
|
Базель, Ливерпуль, Валенсия
|
6
|
0
|
0
|
6
|
1-18
|
0
|
4-е
|
-
|
2006/07
|
Владимир Федотов
|
ЛЧ
|
Бавария, Спортинг Л, Интер
|
6
|
1
|
2
|
3
|
7-11
|
6
|
3-е
|
1/16 финала КУ
|
2007/08
|
Станислав Черчесов
|
КУ
|
Байер, Цюрих, Спарта Пр, Тулуза
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4-3
|
7
|
2-е
|
1/16 финала КУ
|
2008/09
|
Микаэль Лаудруп
|
КУ
|
Удинезе, Динамо З, НЕК, Тоттенхэм
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5-6
|
4
|
4-е
|
-
|
2010/11
|
Валерий Карпин
|
ЛЧ
|
Марсель, Жилина, Челси
|
6
|
3
|
0
|
3
|
7-10
|
9
|
3-е
|
1/16 финала ЛЕ
|
2012/13
|
Унаи Эмери, Валерий Карпин
|
ЛЧ
|
Барселона, Селтик, Бенфика
|
6
|
1
|
0
|
5
|
7-14
|
3
|
4-е
|
-
|
2017/18
|
Массимо Каррера
|
ЛЧ
|
Марибор, Ливерпуль, Севилья
|
6
|
1
|
3
|
2
|
9-13
|
6
|
3-е
|
1/16 финала ЛЕ
|
2018/19
|
Массимо Каррера, Рауль Рианчо, Олег Кононов
|
ЛЕ
|
Рапид В, Вильярреал, Рейнджерс
|
6
|
1
|
2
|
3
|
8-12
|
5
|
4-е
|
-
|
2021/22
|
Руй Витория
|
ЛЕ
|
Легия, Наполи, Лестер
|
6
|
3
|
1
|
2
|
10-9
|
10
|
1-е
|
1/8 финала ЛЕ
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю