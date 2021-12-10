«Спартак» во второй раз стал победителем еврокубковой группы

«Спартак» выиграл в Варшаве в матче 6-го тура Лиги Европы (1:0) и занял первое место в группе, в которой помимо «Легии» были «Наполи» и «Лестер».

Во второй раз с 17 попыток красно-белые смогли выйти победителями из еврокубковой группы. В сезоне-1995/96 со 100-процентным показателем в четвертьфинал Лиги чемпионов вышла команда Олега Романцева, оставившая позади ту же «Легию», «Блэкберн» и «Русенборг». Правда, зимой Романцев передал пост главного тренера Георгию Ярцеву, а команда на первой весенней стадии уступила «Нанту» (0:2, 2:2).

Дважды спартаковцы занимали проходные вторые места — в Лиге чемпионов-2000/01 при Олеге Романцеве и Кубке УЕФА-207/08 при Станиславе Черчесове. Еще в пяти случаях третье место в лигочемпионской группе позволяло красно-белым попасть во второй по значимости еврокубок.

«Спартак» в групповых турнирах еврокубков