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«Спартак» во второй раз стал победителем еврокубковой группы

00:14
9 декабря. «Спартак» провел матч в черной форме. Фото Reuters
9 декабря. «Спартак» провел матч в черной форме. Фото Reuters
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«Спартак» выиграл в Варшаве в матче 6-го тура Лиги Европы (1:0) и занял первое место в группе, в которой помимо «Легии» были «Наполи» и «Лестер».
Во второй раз с 17 попыток красно-белые смогли выйти победителями из еврокубковой группы. В сезоне-1995/96 со 100-процентным показателем в четвертьфинал Лиги чемпионов вышла команда Олега Романцева, оставившая позади ту же «Легию», «Блэкберн» и «Русенборг». Правда, зимой Романцев передал пост главного тренера Георгию Ярцеву, а команда на первой весенней стадии уступила «Нанту» (0:2, 2:2).

Дважды спартаковцы занимали проходные вторые места — в Лиге чемпионов-2000/01 при Олеге Романцеве и Кубке УЕФА-207/08 при Станиславе Черчесове. Еще в пяти случаях третье место в лигочемпионской группе позволяло красно-белым попасть во второй по значимости еврокубок.

«Спартак» в групповых турнирах еврокубков

Сезон

Тренер

Турнир

Соперники

И

В

Н

П

М

О

Место

Выход

1993/94

Олег Романцев

ЛЧ

Монако, Галатасарай, Барселона

6

1

3

2

8-11

6

3-е

-

1994/95

Олег Романцев

ЛЧ

Динамо К, ПСЖ, Бавария

6

1

2

3

8-12

5

3-е

-

1995/96

Олег Романцев

ЛЧ

Блэкберн, Легия, Русенборг

6

6

0

0

15-4

18

1-е

1/4 финала ЛЧ

1998/99

Олег Романцев

ЛЧ

Штурм, Реал, Интер

6

2

2

2

7-6

8

3-е

-

1999/00

Олег Романцев

ЛЧ

Виллем II, Спарта Пр, Бордо

6

1

2

3

9-12

5

3-е

3-й раунд КУ

2000/01

Олег Романцев

ЛЧ

Байер, Реал, Спортинг Л

6

4

0

2

9-3

12

2-е

2-й гр.турнир ЛЧ

ЛЧ

Арсенал, Лион, Бавария

6

1

1

4

5-10

1

4-е

-

2001/02

Олег Романцев

ЛЧ

Фейеноорд, Бавария, Спарта Пр

6

0

2

4

7-16

2

4-е

-

2002/03

Олег Романцев

ЛЧ

Базель, Ливерпуль, Валенсия

6

0

0

6

1-18

0

4-е

-

2006/07

Владимир Федотов

ЛЧ

Бавария, Спортинг Л, Интер

6

1

2

3

7-11

6

3-е

1/16 финала КУ

2007/08

Станислав Черчесов

КУ

Байер, Цюрих, Спарта Пр, Тулуза

4

2

1

1

4-3

7

2-е

1/16 финала КУ

2008/09

Микаэль Лаудруп

КУ

Удинезе, Динамо З, НЕК, Тоттенхэм

4

1

1

2

5-6

4

4-е

-

2010/11

Валерий Карпин

ЛЧ

Марсель, Жилина, Челси

6

3

0

3

7-10

9

3-е

1/16 финала ЛЕ

2012/13

Унаи Эмери, Валерий Карпин

ЛЧ

Барселона, Селтик, Бенфика

6

1

0

5

7-14

3

4-е

-

2017/18

Массимо Каррера

ЛЧ

Марибор, Ливерпуль, Севилья

6

1

3

2

9-13

6

3-е

1/16 финала ЛЕ

2018/19

Массимо Каррера, Рауль Рианчо, Олег Кононов

ЛЕ

Рапид В, Вильярреал, Рейнджерс

6

1

2

3

8-12

5

4-е

-

2021/22

Руй Витория

ЛЕ

Легия, Наполи, Лестер

6

3

1

2

10-9

10

1-е

1/8 финала ЛЕ

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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