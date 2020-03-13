«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
«Вольфсбург» дома проиграл «Шахтеру» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Лига Европы
1/8 финала
«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтер Д» (Украина) — 1:2 (0:1)
Голы: Мораэс, 17 (0:1). Брукс, 48 (1:1). Маркос Антониу, 73 (1:2).
Нереализованные пенальти: Коваленко, 22 (вратарь), Вегхорст, 45+2 (мимо)
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Паулу Отавиу, Мехмеди (Гинчек, 80), Арнольд, Штеффен, Герхардт, Шлагер (Жуан Виктор, 73), Брекало, Вегхорст.
«Шахтер Д» (Украина): Пятов, Кривцов, Исмаили (Хочолава, 68), Матвиенко, Додо, Тайсон (Коноплянка, 88), Патрик, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антониу, Тете, Мораэс.
Предупреждения: Вегхорст, 18. Штеффен, 56. Брукс, 71.
Судья: Скомина (Словения).
12 марта. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».