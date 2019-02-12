Сергей Семак: "Ничего не потеряно, все будет решаться в Петербурге"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (0:1).

– Сложный матч, но мы другого и не ждали: это первая игра после длинной паузы. В первом тайме, к сожалению, не удалось быстро включиться. Нужно отдать должное и сопернику, который начал игру агрессивно, прекрасной поддержке болельщиков. К сожалению, мы допускали ошибки, которые приводили к стандартным положениям, и один из них был реализован. Наши же аналогичные моменты в виде пенальти и других стандартов мы не использовали. Победил тот, кто смог забить. Но мы понимали, что это двухраундовое противостояние. Ничего не потеряно, все будет решаться у нас, в Петербурге.



– Почему пенальти исполнял Роберт Мак? После игры с "Бордо" вы говорили, что Дзюба – штатный пенальтист, а сегодня к мячу подошел не он. И второй вопрос – что с Александром Ерохиным, почему мы не увидели его сегодня?



– Я думаю, вы не следите за нами регулярно – Ерохина уже давно нет, у него серьезная травма, так что в ближайшее время его мы не увидим. Что касается пенальти, то да, есть Дзюба, штатный пенальтист, а есть те, кто в случае его неважного состояния, неуверенности или других причин могут его заменить. Одним из таких был Роберт. Взял на себя ответственность, но, к сожалению, не забил.



– Вы уже упомянули о том, что у ворот "Зенита" очень часто возникали стандартные положения. В чем причина? И второй вопрос – Ракицкий сделал только одну диагональ, хотя прежде и в контрольных матчах, и в "Шахтере" мы видели их постоянно. Это ваша установка или не так пошла игра?



– Что касается игры, все было так. Установки не давать диагонали не было. Нужно было контролировать мяч, расставляться по позициям и потом отдавать. В первом тайме были моменты, когда ситуация таких решений не требовала. Изначально мы хотели упростить игру, и в первые 10-15 минут, помимо давления как такового, моментов у наших ворот не возникало. Если говорить о количестве угловых, то наши фланги, особенно левый, опаздывали, и это приводило к необходимости накрывать прострелы. Во втором тайме мы этот момент поправили, стало спокойнее.



– Многие болельщики в Петербурге сегодня ждали появления на поле Леона Мусаева, а он даже не вошел в заявку. Он еще не готов к таким матчам?



– Я считаю, что еще рано. В прошлом матче против "Сарпсборга" мы доверили ему место в старте. Это ситуация, в которой возникает определенное давление, и ему было сложно. Поэтому и сегодня, учитывая, где мы играли, в заявку не вошли ни он, ни Воробьев. Но в целом пока оба оставляют приятные впечатления. Однако в Лиге Европы заявка ограничена, к тому же матч на выезде, поэтому решили их не задействовать. В Лиге Европы они играть могут, и надеюсь, что шансы еще будут.



– Повлияло ли на то, как вы сегодня сыграли, отсутствие официальных матчей на протяжении последних месяцев?



– Конечно. Два месяца назад у нас была игра, после – месяц каникул, потом – подготовка. Все это, безусловно, влияет. Входить в сезон всегда непросто, и практически все клубы в Европе набирают шаг за шагом. Так что это если не проблема, то сложность точно.



– Почему вы заменили Дриусси, а не Дзюбу? Казалось, что Артем был не в очень хорошем состоянии.

– Замена была вынужденной, Себастьян сам попросил ее, почувствовал проблему. Так что мы его заменили по его же просьбе.