«Рига» без Кононова вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы

«Рига» в матче второго отборочного раунда Лиги Европы обыграла «Тре Фиори» из Сан-Марино со счетом 1:0.

Матч изначально начался 17 сентября, но был прерван в середине первого тайма из-за проблем на стадионе. На арене «Сконто» погас свет, после этого разбилось стекло прожектора, осколки которого рассыпались на нижнем ярусе трибуны и возле скамейки запасных.

«Ригу» возглавляет бывший главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Спартака» Олег Кононов. Однако на матче с «Тре Фиори» командой руководил Михаил Конев, поскольку Кононов временно покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Рига» (Латвия) — «Тре Фиори» (Сан-Марино) — 1:0 (0:0)

Гол: Педринью, 57.

Судья: Йеаннесеарсон (Фарерские Острова).

18 сентября. Рига. Стадион «Skonto».