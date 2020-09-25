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«Рейнджерс» и «Спортинг» пробились в 4-й отборочный раунд Лиги Европы

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«Рейнджерс» и «Спортинг» вышли в четвертый отборочный раунд Лиги Европы. Шотландский клуб разгромил «Виллем II», а португальцы оказались сильнее «Абердина» (1:0).

«Рейнджерс» разыграют место в групповом турнире с «Галатасараем», а «Спортинг» — с ЛАСКом.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Виллем II» (Голландия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:4 (0:2)

Голы: Таверньер, 22 — с пенальти (0:1). Кент, 25 (0:2). Хеландер, 55 (0:3). Хеландер, 71 (0:4).

Судья: Мариани (Италия).

24 сентября. Тилбург. Стадион «Короля Виллема II».

«Спортинг» (Португалия) — «Абердин» (Шотландия) — 1:0 (1:0)

Гол: Тиагу Томаш, 8.

Судья: Дабанович (Черногория).

24 сентября. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-4/

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