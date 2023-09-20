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20 сентября, 22:54

Полузащитник «Штурма» Серрано не сыграет со «Спортингом» из-за того, что проглотил пчелу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Штурма» Хави Серрано не сыграет в матче против «Спортинга» в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы, сообщает Kleine Zeitung.

20-летний испанец проглотил пчелу на тренировке «Штурма». Игроку экстренно оказали медицинскую помощь, после чего он был доставлен в больницу.

Врачи исключили у Серрано аллергию на пчел, но он не сумеет сыграть против «Спортинга». Игра пройдет в четверг, 21 сентября.

Серрано выступает за «Штурм» на правах аренды из «Атлетико».

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