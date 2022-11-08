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Фред: «Мы знаем, что «Барселона» — отличная команда, поэтому это будет непростой матч»

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред высказался о матче с «Барселоной» за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы знаем, что «Барселона» — отличная команда, поэтому это будет непростой матч. В Лиге Европы нет легких игр, но я уверен, что мы готовы к этому. Игрокам нравится участвовать в таких замечательных встречах», — приводит Mundo Deportovo слова Фреда.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» в рамках этой стадии плей-офф 16 и 23 февраля 2023 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221108/1001892705/fred-barca-gran-equipo-sera-facil.html
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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