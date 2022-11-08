Фред: «Мы знаем, что «Барселона» — отличная команда, поэтому это будет непростой матч»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред высказался о матче с «Барселоной» за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы знаем, что «Барселона» — отличная команда, поэтому это будет непростой матч. В Лиге Европы нет легких игр, но я уверен, что мы готовы к этому. Игрокам нравится участвовать в таких замечательных встречах», — приводит Mundo Deportovo слова Фреда.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» в рамках этой стадии плей-офф 16 и 23 февраля 2023 года.