Погба нет в заявке «Ювентуса» на Лигу Европы из-за нарушения дисциплины

Форвард «Ювентуса» Поля Погба не попал в заявку туринского клуба на матч Лиги Европы из-за нарушения дисциплины, сообщает Goal Italia.

По данным источника, футболиста не включили в заявку на игру 1/8 финала против «Фрайбурга» из-за того, что он опоздал на предматчевую тренировку.

После перехода в «Ювентус» Погба поучаствовал в 2 матчах. Долгое время он не играл за команду из-за травмы.

Матч «Ювентус» — «Фрайбург» состоится сегодня, 9 марта. Начало — в 23.00 мск.