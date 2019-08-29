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«Партизан» сыграл вничью с «Мольде» и прошел в групповой турнир Лиги Европы

21:57
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«Мольде» на своем поле сыграл вничью с «Партизаном» (1:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Сербы вышли в групповой турнир еврокубков (общий счет 3:2 в пользу клуба из Белграда).

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

«Мольде» (Норвегия) — «Партизан» (Сербия) — 1:1 (0:0)

Голы: Джеймс, 72 (1:0). Милетич, 80 (1:1).

Судья: Бюке (Франция).

29 августа. Мольде. Стадион «Акер».

Первая встреча: 1:2

Мольде — Партизан

Лига Европы: 4-й отборочный раунд, результаты игр, трансляции матчей

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