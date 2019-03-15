"Наполи" против "Арсенала" и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что матчи состоятся 11 и 18 апреля.

Команды, упомянутые первыми, начнут четвертьфинал на домашнем стадионе.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

"Наполи" (Италия) – "Арсенал" (Англия)

"Вильярреал" (Испания) – "Валенсия" (Испания)

"Бенфика" (Португалия) – "Айнтрахт" (Германия)

"Славия" (Чехия) – "Челси" (Англия)

Пары 1/2 финала Лиги Европы:

"Наполи" – "Арсенал"/"Вильярреал" – "Валенсия"

"Бенфика" – "Айнтрахт"/"Славия" – "Челси"

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