"Наполи" против "Арсенала" и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что матчи состоятся 11 и 18 апреля.
Команды, упомянутые первыми, начнут четвертьфинал на домашнем стадионе.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
"Наполи" (Италия) – "Арсенал" (Англия)
"Вильярреал" (Испания) – "Валенсия" (Испания)
"Бенфика" (Португалия) – "Айнтрахт" (Германия)
"Славия" (Чехия) – "Челси" (Англия)
Пары 1/2 финала Лиги Европы:
"Наполи" – "Арсенал"/"Вильярреал" – "Валенсия"
"Бенфика" – "Айнтрахт"/"Славия" – "Челси"
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