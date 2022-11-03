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Сегодня, 13:59

«Монако» поместил Головина на постер перед матчем с «Црвеной Звездой»

Мария Гусева
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«Монако» поместил полузащитника Александра Головина на постер перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

26-летний россиянин изображен в образе супермена с эмблемой «Монако» на груди.

Головин играет за «Монако» с 2018 года, куда он перешел из ЦСКА. В текущем сезоне он провел за монегасков 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Матч «Монако» — «Црвена Звезда» состоится в четверг, 3 ноября. Начало игры — 20.45 по московскому времени.

Александр Головин
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ФК Монако
ФК Црвена Звезда
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