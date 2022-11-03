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Роналду — о матче с «Сосьедадом»: «МЮ» настроен на победу и первое место в группе»

Роналду поделился ожиданиями от матча «Манчестер Юнайтед» с «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча с «Реал Сосьедадом» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Возвращаемся в Испанию, настроенные лишь на победу и на первое место в нашей группе. Вперед, «дьяволы»! Мы «Юнайтед»!» — написал Роналду в своих социальных сетях.

Матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» начнется в 20.45 по московскому времени.

Английский клуб занимает второе место в группе E (12 очков), на первой строчке испанская команда.

Криштиану Роналду
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал Сосьедад
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