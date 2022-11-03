Роналду поделился ожиданиями от матча «Манчестер Юнайтед» с «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча с «Реал Сосьедадом» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Возвращаемся в Испанию, настроенные лишь на победу и на первое место в нашей группе. Вперед, «дьяволы»! Мы «Юнайтед»!» — написал Роналду в своих социальных сетях.

Матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» начнется в 20.45 по московскому времени.

Английский клуб занимает второе место в группе E (12 очков), на первой строчке испанская команда.