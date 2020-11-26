Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Форвард «Мольде» Хестад не забил с метра «Арсеналу» и въехал в штангу уязвимым местом

21:42
Эпизод матча «Мольде» — «Арсенал».
Эпизод матча «Мольде» — «Арсенал».
Теги:

В матче 4-го тура Лиги Европы между «Мольде» и «Арсеналом» произошел курьезный момент.

На 15-й минуте встречи при счете 0:0 полузащитник норвежской команды Шерифф Синьян промахнулся по воротам с метра, а затем врезался в штангу.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир