Форвард «Мольде» Хестад не забил с метра «Арсеналу» и въехал в штангу уязвимым местом
21:42
В матче 4-го тура Лиги Европы между «Мольде» и «Арсеналом» произошел курьезный момент.
На 15-й минуте встречи при счете 0:0 полузащитник норвежской команды Шерифф Синьян промахнулся по воротам с метра, а затем врезался в штангу.
ЛЕ только началась, а уже есть неудачник дня.— Матч ТВ (@MatchTV) November 26, 2020
Защитник «Мельде» Синян метра не попал по воротам «Арсенала», а потом еще и влетел в штангу самым уязвимым местом ? pic.twitter.com/xBoOQJTC0q
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