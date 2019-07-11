Минское "Динамо" под руководством Гуренко сыграло вничью с "Лиепаей" в Лиге Европы

"Динамо" Минск сыграло вничью с "Лиепаей" в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы. Белорусский клуб, которым руководит экс-защитник "Локомотива" Сергей Гуренко, ушел от поражения на 88-й минуте. В составе "Динамо" на замену вышел бывший защитник "Спартака" Георгий Тигиев.

"Динамо" могло одержать победу, но на седьмой добавленной минуте Кехинде Фатаи не забил пенальти.

Ответные игры состоятся 18 июля.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

"Жальгирис" К (Литва) – "Аполлон" (Кипр) – 0:2 (0:1)

Голы: Питтас, 14 (0:1). Селая, 90 – с пенальти (0:2).

"Крусейдерс" (Северная Ирландия) – "Б-36" (Фарерские Острова) – 2:0 (1:0)

Голы: Хегарти, 33 (1:0). Лоури, 79 (2:0).

Нереализованный пенальти: Оуэнс (К), 2 (вратарь)

"Лиепая" (Латвия) – "Динамо" Минск (Белоруссия) – 1:1 (1:0)

Голы: Икауниекс, 12 (1:0). Капленко, 88 (1:1).

Нереализованный пенальти: Фатаи (Д), 90+7 (вратарь).

"Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Мура" (Словения) – 2:0 (0:0)

Голы: Ашкенази, 64 (1:0). Авад, 68 (2:0).

"Мальме" (Швеция) – "Баллимена Юнайтед" (Северная Ирландия) – 7:0 (3:0)

Голы: Розенберг, 31 (1:0). Розенберг, 33 (2:0). Ракип, 44 (3:0). Брорссон, 46 (4:0). Розенберг, 48 (5:0). Молинс, 54 (6:0). Ракип, 74 (7:0).