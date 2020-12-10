Лига Европы-2020/21: участники плей-офф

Стали известны участники 1/16 финала Лиги Европы.

В плей-офф ЛЕ через групповой турнир пробились: «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Арсенал» (Англия), «Мольде» (Норвегия), «Байер» (Германия), «Славия» (Чехия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Бенфика» (Португалия), ПСВ (Голландия), «Гранада» (Испания), «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Лестер» (Англия), «Брага» (Португалия), «Лилль» (Франция), «Милан» (Италия), «Вильярреал» (Испания), «Антверпен» (Бельгия), «Тоттенхэм» (Англия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Хоффенхайм» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия).

Также в Лиге Европы сыграют команды, занявшие третье место в своей группе в Лиге чемпионов: «Зальцбург» (Австрия), «Шахтер» (Украина), «Олимпиакос» (Греция), «Аякс» (Голландия), «Краснодар» (Россия), «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» Киев (Украина), «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря.