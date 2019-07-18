"Кайрат" и "Алашкерт" прошли первый отборочный раунд Лиги Европы

Казахстанский "Кайрат" и армянский "Алашкерт" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Кайрат" (Казахстан) – "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) – 2:1 (0:0)
Голы: Багарич, 90 – с пенальти (0:1). Оразов, 90+2 (1:1). Куат, 90+3 (2:1).
Судья: Шурман (Украина).
18 июля. Алма-Ата. Стадион "Central Stadium".
Первый матч – 2:1.
"ФК Македония" (Македония) – "Алашкерт" (Армения) – 0:3 (0:1)
Голы: Ненадович, 21 (0:1). Тиагу Гальван, 68 (0:2). Восканян, 74 (0:3).
Судья: Пирес (Люксембург).
18 июля. Скопье. Стадион "Training Centre Petar Milosevski".
Первый матч – 1:3.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-1/