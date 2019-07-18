19:26 | Футбол — Лига Европы

"Кайрат" и "Алашкерт" прошли первый отборочный раунд Лиги Европы

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Казахстанский "Кайрат" и армянский "Алашкерт" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Кайрат" (Казахстан) – "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) – 2:1 (0:0)

Голы: Багарич, 90 – с пенальти (0:1). Оразов, 90+2 (1:1). Куат, 90+3 (2:1).

Судья: Шурман (Украина).

18 июля. Алма-Ата. Стадион "Central Stadium".

Первый матч – 2:1.

"ФК Македония" (Македония) – "Алашкерт" (Армения) – 0:3 (0:1)

Голы: Ненадович, 21 (0:1). Тиагу Гальван, 68 (0:2). Восканян, 74 (0:3).

Судья: Пирес (Люксембург).

18 июля. Скопье. Стадион "Training Centre Petar Milosevski".

Первый матч – 1:3.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-1/

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