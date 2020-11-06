Канделаки отреагировала на поражение ЦСКА. Ее расстроил Гончаренко

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала поражение ЦСКА в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).

«Чем прекрасен российский спорт? Тем, что его много и повод для радости можно найти практически каждый день.

Вот вчера ЦСКА мучился с «Фейеноордом» в Лиге Европы и проиграл 1:3. Но до этого в эфире «Матч ТВ» вы могли видеть, как молодежный состав сборной России по хоккею разобрал взрослых финнов в Кубке Карьялы 6:2!

Гончаренко расстроил, Ларионов вдохновил. Один на один с негативными эмоциями мы не остаемся. Но я не буду говорить, что завтра хоккеисты и футболисты поменяются местами. Пусть выигрывают все», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.