Игорь Харатин: «ЦСКА незаслуженно проиграл «Лудогорцу» и «Эспаньолу»

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал, кто из игроков ЦСКА ему понравился в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0).

— Мне понравился Никола Влашич, — цитируют «Известия» Харатина. — Хороший игрок, очень сильный индивидуально. В принципе у ЦСКА хорошая молодая команда, отличный коллектив.

— Вас не удивляет, что они провалили первую часть группового этапа Лиги Европы?

— Если судить по первым двум турам, то, мне кажется, ЦСКА незаслуженно проиграл «Лудогорцу» и «Эспаньолу». Все-таки они стараются играть первым номером в интересный, комбинационный футбол, не боясь так действовать. Да, у них не всегда получается добиваться цели, но только через такие матчи можно прийти к тому, чтобы всё было хорошо. Это футбол, и надо правильно воспринимать как победы, так и поражения.

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