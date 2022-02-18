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«Лейпциг» сыграл вничью с «Реал Сосьедад»

Евгений Козинов
Корреспондент
17 февраля. «Лейпциг» — «Реал Сосьедад» — 2:2.
Фото Reuters

«Лейпциг» вырвал ничью у «Реал Сосьедад» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:2.

Французский защитник Робин Ле Норман на 8-й минуте вывел вперед испанскую команду. Однако еще до перерыва француз Кристофер Нкунку сравнял счет.

В начале второй половины Микель Оярсабаль реализовал пенальти, а на 82-й минуте это сделал Эмиль Форсберг, вернув равновесие в счете.

Ответный матч состоится 24 февраля в Сан-Себастьяне. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 23:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:2
Реал Сосьедад
Голы
Ле Норман, 8 (0:1), Нкунку, 30 (1:1), Ойярсабаль, 64 (1:2), Форсберг, 82 (2:2)
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан Клостерманн Гвардиол Анхелиньо Адамс (Хенрикс, 46 ) Нкунку (Собослои, 80 ) Ольмо (Поульсен, 80 ) Лаймер (Форсберг, 63 ) Кампль (Айдара, 86 ) Андре Силва
Реал Сосьедад
Райан Сальдуа Элустондо Рико (Айен Муньос, 61) Ле Норман Субельдия Мерино (Ильярраменди, 90+6) Рафинья (Пачеко, 77) Порту Ойярсабаль (Мартин, 90+6) Серлот
Судьи
Чакыр (Турция)

ФК Лейпциг
ФК Реал Сосьедад
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