«Лейпциг» сыграл вничью с «Реал Сосьедад»

«Лейпциг» вырвал ничью у «Реал Сосьедад» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:2.

Французский защитник Робин Ле Норман на 8-й минуте вывел вперед испанскую команду. Однако еще до перерыва француз Кристофер Нкунку сравнял счет.

В начале второй половины Микель Оярсабаль реализовал пенальти, а на 82-й минуте это сделал Эмиль Форсберг, вернув равновесие в счете.

Ответный матч состоится 24 февраля в Сан-Себастьяне. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.