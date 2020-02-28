«Хетафе» и «Копенгаген» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

«Аякс» победил «Хетафе» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена».

В составе голландской команды отличился нападающий Данилу, а второй мяч в собственные ворота отправил защитник испанцев Матиас Оливера.

За «Хетафе» единственный гол забил форвард Хайме Мата.

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес вышел на поле на 46-й минуте встречи вместу Данилу, но не отметился результативными действиями.

По сумме двух матчей «Хетафе» победил «Аякс» (3:2 — общий счет). Испанский клуб вышел в 1/8 финала ЛЕ.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

«Аякс» (Голландия) — «Хетафе» (Испания) — 2:1 (1:1)

Голы: Мата, 5 (0:1). Данилу, 10 (1:1). Оливера, 63 — в свои ворота (2:1).

«Аякс» (Голландия): Онана, Блинд, Схюрс, Мартинес, Дест, Тадич, ван де Бек, Эйтинг, Гравенберх (Хюнтелар, 74), Бабел, Данилу (Промес, 46).

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья (Кенеди, 90+3), Максимович, Арамбарри, Мата (Тимор, 90+1), Дейверсон (Хорхе Молина, 70).

Предупреждения: Сория, 11. Данилу, 11. Арамбарри, 28. Ньом, 41. Мата, 45+2. Блинд, 66. Мартинес, 76. Эйтинг, 90+3. Хюнтелар, 90+8.

Судья: Сидиропулос (Греция).

27 февраля. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Первый матч: 0:2

В параллельной встрече «Копенгаген» обыграл «Селтик» (3:1). В составе датчан по разу забили форварды Майкл Сантос, Пеп Биель и бывший игрок «Локомотива» Даме Ндой.

«Копенгаген» по сумме двух игр выходит в 1/8 финала ЛЕ (общий счет — 4:2).

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

«Селтик» (Шотландия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:3 (0:0)

Голы: Сантос, 51 (0:1). Эдуар, 83 — с пенальти (1:1). Биель, 85 (1:2). Ндой, 88 (1:3).

«Селтик» (Шотландия): Форстер, Шимунович, Жюльен, Айер, Тэйлор, Браун, Форрест, Рогич, Макгрегор, Эль-Юнусси (Гриффитс, 70), Эдуар.

«Копенгаген»: Юнссон, Сигурдссон, Бенгтссон, Варела, Нельссон, Зека, Биель (Бьелланн, 86), Стаге, Ндой, Фальк, Кауфманн (Сантос, 45. Дарами, 88).

Предупреждения: Айер, 16. Сигурдссон, 84.

Судья: Диаш (Португалия).

27 февраля. Глазго. Стадион «Селтик Парк».

Первый матч: 1:1