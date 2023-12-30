Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 11:00

Финал Лиги Европы 2024: дата и место проведения решающего матча

Финал Лиги Европы-2023 / 2024 пройдет 22 мая 2024 года в Дублине
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Финал Лиги Европы-2023 / 2024 пройдет 22 мая 2024 года в Дублине.
Фото Getty Images

Финальный матч Лиги Европы-2023 / 2024 состоится 22 мая 2024 года. Игра пройдет на «Дублин Арене» в Дублине (Ирландия), которая вмещает 50 000 зрителей и принимает домашние матчи сборных Ирландии по футболу и регби. Стадион был открыт в 2010 году, а в 2011-м здесь состоялся финал Лиги Европы между «Порту» и «Брагой».

Победитель Лиги Европы получит право сыграть с триумфатором Лиги чемпионов УЕФА 2023 / 2024 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2024, а также гарантирует себе участие в групповой стадию Лиги чемпионов УЕФА 2024 / 2025.

Действующим победителем Лиги Европы является испанская «Севилья». Также команде из одноименного города принадлежит рекорд по количеству побед во втором по значимости европейском футбольном турнире — 7 побед.

Лига Европы УЕФА 2023/2024 является 53-м розыгрышем европейского клубного турнира и 15-м под нынешним названием (ранее — Кубок УЕФА). В текущем сезоне приняли участие 58 команд.

Футбол
Лига Европы УЕФА
0
Читайте также
Зимние олимпийские игры могут исчезнуть из-за глобального потепления
Форвард «Каролины» Свечников сделал третий хет-трик в НХЛ
Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников в Крыму
В МИД РФ заявили о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе
Глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
В новых внутренних паспортах России появится биометрия
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лунев отреагировал на попадание в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по отраженным ударам

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости