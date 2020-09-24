Эстонская «Флора» вышла в 4-й отборочный раунд Лиги Европы

«Флора» вышла в четвертый отборочный раунд Лиги Европы. В матче 3-го отборочного раунда команда вырвала победу у мальтийской «Флорианы» в серии пенальти. В составе «Флоры» вышел 36-летний экс-игрок «Амкара» Константин Васильев.

Также в следующий раунд пробились «Шарлеруа», «Хапоэль» из Беэр-Шевы и «Слован» из Либереца.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Мотеруэлл» (Шотландия) — 3:0 (1:0)

Голы: Мигел Витор, 43 (1:0). Жозуэ, 71 — с пенальти (2:0). Аколатсе, 83 (3:0).

Удаление: Галлахер (Мотеруэлл), 70.

Судья: Бойко (Украина).

24 сентября. Петах-Тиква. Стадион «Ха-Мошава».

«Шарлеруа» (Бельгия) — «Партизан» (Сербия) — 2:1 д.в. (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Десолей, 11 (1:0). Сума, 53 (1:1). Резаеи, 107 (2:1).

Судья: Мэдден (Шотландия).

24 сентября. Шарлеруа. Стадион «Стад дю Пеи де Шарлеруа».

«Флориана» (Мальта) — «Флора» (Эстония) — 0:0 д.в. Пенальти — 2:4

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).

24 сентября. Та Кали. Стадион «Национальный».

«Стяуа» (Румыния) — «Слован Л» (Чехия) — 0:2 (0:0)

Голы: Юсуф, 64 (0:1). Рабушич, 82 (0:2).

Удаление: Канэ (Стяуа), 20.

Судья: Агаев (Азербайджан).

24 сентября. Джурджу. Стадион «Марин Анастасовичи».