15:44 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Дмитрий Кириченко: "Пару дней назад сказал супруге – "Ростов" сыграет со "Спартой"

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Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Российская команда встретится со "Спартой".

– Хороший жребий для "Ростова", на стадии плей-офф слабых соперников не бывает, – сказал Кириченко. – Могли достаться очень сильные команды, но играть нам со "Спартой". Силу пражан все оценили по матчам с ЦСКА, "Краснодаром" в прошлом сезоне. Это крепкая команда, с которой придется непросто.

– Предпочтения перед жеребьевкой были?

– Принципиально с кем-то сыграть – нет. Несколько дней назад сказал супруге, что выпадет "Спарта". Было такое предчувствие.

– В нынешнем сезоне "Ростов" успешно выступал против "Андерлехта", "Аякса", ПСВ. Может, стоило надеяться на клуб из стран Бенилюкса?

– Игра на игру не приходится. Со всеми нам пришлось сложно, особенно на выезде. Досталась "Спарта", будем готовиться и стараться пройти дальше. (Сергей АСТАХОВ)

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

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