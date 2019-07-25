Дариу Фредерику считает, что арбитр должен был ставить пенальти в ворота "Арсенала"

Полузащитник "Нефтчи" Дариу Фредерику - о матче второго раунда отборочного турнира Лиги Европы против тульского "Арсенала". Он забил единственный мяч в этой игре.

- Было ли нарушение на Махмудове в штрафной? Пенальти должно было быть. Но не знаю, дал бы судья или нет, - цитирует игрока azerisport.com. - Не сказал бы, что все решили. Удобный счет перед ответной игрой. Надо готовиться. Будет так же сложно.

Ответный матч "Нефтчи" - "Арсенал" пройдет в Баку в четверг, 1 августа.