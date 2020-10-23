«ЦСКА скорее потерял эти два очка». Гришин — о ничьей с «Вольфсбергом»
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал для «СЭ» результат игры красно-синих с «Вольфсбергом» в 1-м туре Лиги Европы (1:1).
— Армейцы должны были побеждать австрийскую команду, потому что она аутсайдер нашей группы. Я все равно считаю, что ЦСКА — фаворит группы и должен выходить из нее с первого места, — заявил «СЭ» Гришин. — Они показывают неплохой футбол в нашей лиге, и это должно перенестись на игры Лиги Европы. Сказалось то, что Гончаренко провел ротацию. Не вышел с первых минут Чалов и Дзагоев, дали им отдохнуть, думали выиграют, но не получилось. В конце их выпустили для усиления, но те не забили. Жалко, что так получилось.
Хорошо, когда команда забивает быстрый гол можно дальше играть по счету, но там произошла ошибка, назначили абсолютно чистый пенальти, даже можно не спорить. Четкая позиционная ошибка Васина, он неправильно держал игрока, соответственно, ему не оставалось ничего делать, как нарушать правила. Все равно ЦСКА был ближе к победе, но чего-то не хватило. Это не самый плохой результат, с другой стороны, надо набирать максимальное количество очков, если смотреть на турнирную таблицу, то ЦСКА скорее потерял эти два очка. На своем поле должны обыграть «Вольфсберг» без вопросов. (Анастасия Пастернак)
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