Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в беседе «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки группового Лиги Европы, а также поделился мнением, кто из игроков армейского клуба может прибавить по ходу нынешнего сезона.

— ЦСКА — явный фаворит этой группы. Двух мнений тут быть не может, — уверен Газзаев. — ЦСКА, учитывая традиции и сегодняшнюю репутацию клуба, не просто должен, а обязан выходить с первого места. Да, «Динамо Загреб» и «Фейеноорд» — достаточно неплохие команды, но я думаю, что ЦСКА с точки зрения опыта выступлений на международной арене выглядит сильнее. И здесь какие-то недооценки или переоценки своих возможностей не должны быть. Есть задача, которую надо выполнить.

— В прошлом году группа тоже казалась проходимой.

— Прошлый год и этот — совершенно разные вещи. Люди должны проанализировать прошлогодний опыт и подойти к выступлению в Лиге Европы совсем по-другому. Есть задача, которую не просто необходимо, а нужно выполнить.

— С кем будут интереснее матчи — с «Фейеноордом» Дика Адвоката или загребским «Динамо», стабильно выступающим в еврокубках?

— «Фейеноорд» последнее время сдаёт позиции в голландском чемпионате. «Динамо Загреб» — лидер хорватского футбола. Многие воспитанники играют в лучших зарубежных клубах. Конечно, «Динамо Загреб» — более серьезный соперник.

— УЕФА не разрешила полностью заполнять трибуны. На ваш взгляд, это сильно скажется на мотивации футболистов, их настрое?

— Всегда есть такое понятие в футболе — футболисты должны слышать дыхание зрителей. Эмоции совсем другие, поэтому, конечно, это скажется. Футболисты привыкли, особенно на таких турнирах, привыкли видеть полный стадион. Конечно, это вдохновляет. Но сегодня все команды в равных условий. Надо показать мастерство, тактическую выучку, стремление игроков достичь поставленных целей. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов, обыгрывая всех при пустых трибунах — я имею в виду последние стадии. Поэтому надо нацелиться на результат.

— В «Баварии» есть Левандовски, Нойер, Гнабри — много выделяющихся игроков. Есть ли такие в ЦСКА?

— Каждую игру можно выделять Акинфеева, Марио Фернадеса и Влашича. Остальные игроки и в мастерстве, и в характеры, и во всех остальных компонентах прибавлять.

— В ком видите перспективу?

— Зайнутдинов — очень хорошее приобретение. Молодой, с большой перспективой. (Константин Колмаков)