«ЦСКА нужно реабилитироваться за прошлогоднюю неудачу в Лиге Европы». Рахимич о жеребьевке

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы для армейского клуба. Красно-синие сыграют в группе К против загребского «Динамо», «Фейеноорда» и «Вольфсберга».

— Непростая группа, но у ЦСКА все равно есть хорошие шансы на выход в плей-офф, — заявил «СЭ» Рахимич. — Очень рад, что попалось «Динамо». В Москву приедет команда из бывшей Югославии, которая сейчас считается одной из самых сильных на Балканах.

ЦСКА должны реабилитироваться за прошлогоднюю неудачу в Лиге Европы и пройти в весеннюю стадию в этом розыгрыше. Это вполне реально (Севастиан Терлецкий)