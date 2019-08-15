Болельщики «Спартака» посвятили несколько баннеров памяти Бахыта

Фанаты «Спартака» на матче Лиги Европы посвятили сразу несколько баннеров памяти известного болельщика красно-белых Алексея Васюка, известного как Бахыт, ушедшего из жизни в среду в Ростове-на-Дону. На самом крупном из них приведена цитата из песни группы «Тараканы»: «Я делаю шум, чтобы продолжать жить. Я верю: тишина — это смерть. Бахыт, спи спокойно». На другом написано: «Выезд длиною в вечность. 14.10.1985 — бесконечность».

В понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном, Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался. (Александр Рогулев)

Погиб знаменитый болельщик-путешественник. У него больше 400 выездов за «Спартак»