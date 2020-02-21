Бернд Лено: «Арсенал» серьезно относится к Лиге Европы»

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено после победы над «Олимпиакосом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0) отметил, что рад игре без пропущенных мячей. Также он добавил, что у «канониров» серьезные планы на этот турнир.

— Моя работа — делать сэйвы, — цитирует BBC Лено. — Разумеется, когда сохраняю свои ворота в неприкосновенности, я счастлив. Мы выиграли этот матч, и у нас есть гол на выезде, поэтому мы счастливы.

Я хочу играть во всех матчах, поэтому рад, что тренер использует меня и в АПЛ, и в еврокубковых встречах. Мы серьезно относимся к Лиге Европы. Это еще один шанс выиграть трофей и попасть в Лигу чемпионов.