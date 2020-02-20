«Аякс» проиграл «Хетафе» в 1/16 финала Лиги Европы

«Аякс» в гостях уступил «Хетафе» в 1/16 финала Лиги Европы — 0:2. В составе победителей отличились нападающий Силва Дейверсон и полузащитник Кенеди.

Ответный матч между этими командами состоится 27 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

«Хетафе» — «Аякс» — 2:0 (1:0)

Голы: Дейверсон, 38 (1:0). Кенеди, 90+3 (2:0).

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья (Кенеди, 89), Максимович, Арамбарри, Мата (Хорхе Молина, 72), Дейверсон (Анхель, 57).

«Аякс» (Голландия): Варела, Блинд, Тальяфико, Альварес (Схюрс, 68), Мартинес, Дест, Тадич, Зиех, ван де Бек, Бабел, Траоре (Хюнтелар, 67).

Предупреждения: Альварес, 36. Даконам, 44. Тальяфико, 54. Ньом, 55. Бабел, 55. Оливера, 57.

Судья: Бюке (Франция).

20 февраля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».