"Арарат-Армения" и "Судува" вышли в третий отборочный раунд ЛЕ

"Арарат-Армения" в гостях одержал победу над "Линкольном" (2:1) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Армянский клуб вышел в следующую стадию турнира (4:1 общий счет).

Лига Европы

2-й отборочный раунд

"Линкольн" (Гибралтар) – "Арарат-Армения" (Армения) – 1:2 (0:1)

Голы: Огана, 45+1 (0:1). Огана, 58 (0:2). Эрнандес, 74 (1:2).

Судья: Буко (Бельгия).

30 июля. Гибралтар. Стадион "Victoria Stadium"

Первая встреча: 0:2

В параллельной встрече "Судува" из Литвы разгромила во втором матче 2-го квалификационного раунда ЛЕ "Тре Пенне" из Сан-Марино (5:0). Литовский клуб вышел в следующую стадию турнира (общий счет - 10:0).

"Судува" (Литва) – "Тре Пенне" (Сан-Марино) – 5:0 (3:0)

Голы: Тадич, 14 (1:0). Керла, 17 (2:0). Топчагич, 39 (3:0). Топчагич, 55 (4:0). Готаль, 89 (5:0).

Судья: Кучин (Казахстан).

30 июля. Мариямполе. Стадион "Suduva".

Первая встреча: 5:0