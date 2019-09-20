Анисе: «Не думаю, что «Лудогорец» фаворит группы»

Полузащитник «Лудогорца» Анисе после победы над ЦСКА в 1-м туре Лиги Европы (5:1) отметил, что не считает свою команду фаворитом группы.

— Фантастическая победа. Мы знаем, что в Лиге Европы всегда нужно показывать лучшие качества, потому что каждая игра сложная, — цитирует «Топ Спорт» Анисе. — Мы играли в отличный футбол с комбинациями на скорости. Я не думаю, что «Лудогорец» фаворит группы, хотя мы и на первом месте.

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