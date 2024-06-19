Шотландские трамвайчики, «оранжевый прилив» и политика. Как ведут себя фанаты на Евро?

Есть как хорошее, так и плохое.

Любой международный спортивный турнир — яркое событие, на которое съезжаются сотни тысяч болельщиков. Евро-2024 не исключение — в Германию за своими сборными потянулись поклонники из десятков стран. Все они ведут себя по разному — кто-то ярко и по-доброму, а иные демонстрируют дух старой школы.

Одними из первых, кто традиционно впечатлил на крупных соревнованиях, стали голландцы. Накануне матча с Польшей гости из Нидерландов образовали в Гамбурге настоящее «оранжевое море»; оно же позднее хлынуло и на стадион. Как всегда красиво, как всегда впечатляет.

Немного неожиданно прогремели шотландцы — парни в килтах разлетелись по соцсетям и медиа по разным причинам. Например, не так давно они оккупировали речной травмай и превратили его в сектор на воде — выглядело эпично.

Двое фанатов прославились в интернете благодаря тому, что спасли немецкую пенсионерку от дождя — парни спокойно потягивали пиво, прикрывая фрау зонтиком. Но были и менее миролюбивые акции — так, в Кельне шотландцы сожгли флаг Англии, непримиримого соперника.

Кстати, об англичанах. Фанаты «Трех львов» обычно массово представлены на турнирах, и на Евро-2024 тоже выбрались большой толпой — английские медиа считают, что сейчас в Германии находится около 200 тысяч человек. Для такого количества англичане ведут себя достаточно мирно, хотя без инцидентов не обошлось — по данным немецкой полиции, именно гости с островов напали на бар, в котором отдыхали сербские болельщики. Драка произошла накануне матча Англии и Сербии.

Красиво проявили себя португальцы — болельщики «Пяти щитов» перед матчем с Чехией устроили красивый проход по Лейпцигу. Несколько тысяч фанатов пели, заряжали кричалки и танцевали, а во главе шествия несли огромный флаг Португалии. Отдельные персонажи даже рисовали на плакатах Криштиану Роналду в образе святого и подписью «St. Ronaldo».

Неожиданно агрессивными оказались дебютанты Евро — грузины. Болельщики Сакартвело вместо наслаждения футбольным праздником сначала устроили потасовку с полицией, а после стали соучастниками первой на этом чемпионате Европы драки на стадионе — что-то не поделили с турками. Удивительная история — вообще чего-то подобного ожидали на матче англичан с сербами.

Сербам в принципе пока достается больше всех на этом Евро. Они не только пострадали от налета англичан, хотя и достойно отбились. Против них плетутся целые заговоры — в медиа и соцсетях появляется все больше видео того, как на фоне ненависти к сербам «братаются» хорваты и албанцы. Они совместно пьют и распевают антисербские кричалки.

Но хорваты на турнире прославились не только шовинизмом, но и красотой. Хорватская модель и болельщица Ивана Кнолль прибыла в Германию, чтобы традиционно поддержать «Шахматных» — она так делает уже несколько турниров подряд. Более того, сейчас в Германии находится еще и преемница Кнолль — 21-летняя Магдалена Кешкич.

Болельщики многих стран уже проявили себя. Некоторым это еще только предстоит — будем надеяться, обойдется без больших скандалов. Позитив и хорошее настроение — вот чего ждешь от такого турнира, как чемпионат Европы.