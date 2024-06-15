«УЕФА плюет на фанатов»: шотландцы недовольны, как на Евро-2024 продают пиво
Вчера в Мюнхене сборная Шотландии с разгромным счетом проиграла немцам (1:5) в матче открытия чемпионата Европы-2024. Команда Стива Кларка не нанесла ни одного удара в створ ворот хозяев турнира.
Единственный мяч шотландцы забили благодаря автоголу защитника сборной Германии Антонио Рюдигера. 31-летний футболист «Реала» получил в соцсетях порцию критики и шуток в свой адрес со стороны фанатов из разных стран.
rubinabele: «Рюдигеру не место в сборной».
2xa_guy: «Давайте все посмеемся над его автоголом».
e_tripson: «Это было забавно и очень неожиданно».
KayRMFC: «Рюдигеру пришлось забить автогол просто для того, чтобы дать шотландским болельщикам повод порадоваться перед долгой поездкой обратно домой. Такой хороший парень».
Несмотря на троллинг и шутки по поводу Рюдигера, большинство болельщиков сборной Германии пребывает в отличном настроении после разгромной победы. Пользователи соцсетей отдельно хвалят полузащитника Тони Крооса, который в прошедшей встрече сделал 101 точный пас из 102 выполненных.
saeed3373: «Тони Кроос НЕВЕРОЯТЕН!»
HSPLP: «Именно так мы должны были сыграть на старте Евро-2024. Отличная атмосфера, много голов, которые сразу поднимают настроение».
A_Duty: «Было очень весело наблюдать за такой игрой нашей сборной, выступление на высшем уровне. Проснулась надежда на большее».
hueseyinguenes: «Матч был просто феноменальным — атмосфера и энтузиазм уже зашкаливают».
koljait: «Германия забивает 6 голов, Шотландия забивает 0 голов, а результат — 5:1».
А вот болельщики сборной Шотландии с грустью и печалью отреагировали на игру своей национальной команды в матче группы А с немцами. Кто-то советует футболистам собираться домой, а некоторые сравнивают тренера Стива Кларка с клоуном.
RobBrownBetting: «Хорошая попытка, ребята! Поздравляю с одним голом».
Ace12Аdam: «Никаких оправданий. Должен был быть счет 8:1. Возможно, 9:1. Ждем следующего матча в среду».
GarfieldUtd: «Просто отправляйтесь домой».
TheUtdPathway: «Шокирующая производительность».
Utdanoldt: «Есть ли шанс, что Шотландия будет играть?»
CFC_Dok: «Спасибо за участие».
Некоторые шотландские болельщики были в гневе еще до начала матча открытия Евро-2024. Например, фанат Джим Лоу выступил с критикой в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с плохим обслуживанием болельщиков в фан-зонах. Лоу крайне недоволен качеством продажи пива. К своей публикации в соцсетях он также прикрепил фотографию.
«Это главная пивная палатка официальной фан-зоны! Один человек, вытягивающий по одной пинте за раз. Двухчасовая очередь за пивом. УЕФА по-прежнему насрать на болельщиков», — написал Джим Лоу.
Вчера вовсе появилась информация, что немецкая полиция предложила болельщикам сборной Англии курить каннабис вместо распития пива во время проведения чемпионата Европы-2024. Как утверждает The Sun, чтобы избежать драк, полиция предлагает употреблять каннабис, который сделает болельщиков более спокойными и расслабленными.
Свои следующие матчи сборные Германии и Шотландии проведут 19 июня: немцы встретятся с Венгрией (19.00 мск), а команда Кларка сыграет против Швейцарии (22.00).