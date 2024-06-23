Даку дисквалифицировали на два матча Евро-2024 за оскорбления. Вероятно, форвард «Рубина» больше не сыграет на турнире

Форвард «Рубина» скандировал оскорбительные кричалки в адрес сербов.

Матч второго тура группового этапа Евро между Албанией и Хорватией закончился скандалом. «Орлы» в компенсированное время вырвали ничью (2:2) и после финального свистка эмоционально праздновали результат с болельщиками. В какой-то момент нападающий «Рубина» Мирлинд Даку взял в руки громкоговоритель и начал заводить оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.

Сербия после игры даже направила жалобу УЕФА. Агрессивные кричалки неслись не только от Даку, но и от болельщиков Албании и Хорватии во время матча. В адрес Мирлинда союз тоже незамедлительно открыл дело, по результатам которого вынес решение о дисквалификации нападающего на два матча Евро-2024.

«Рубин», за который выступает албанец, тоже быстро отреагировал на инцидент и пообещал наказать игрока. «По возвращении в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов», — говорилось в заявлении казанцев.

Сам футболист извинился за поведение в соцсетях. «Просить прощения свойственно мужчине, и я чувствую моральный и профессиональный долг сделать это ради всех тех, кто пострадал», — написал Даку.

За нападающего вступился даже отец. По его словам, у Мирлинда нет никаких проблем в отношениях с сербами, с которыми он проводит много времени — в составе «Рубина» находится сразу семь футболистов из Сербии.

«Он все время тусуется с ними. Больше всех он общается с Вуячичем. Они друзья и всегда вместе. Мой сын не говорил вещи, о которых пишут СМИ. Просто Мирлинд — эмоциональный и взрывной. Он сделал это ненамеренно и уже попросил прощения у тех, кому больно за это. Для нас будет очень тяжело, если Мирлинда дисквалифицируют, но я не верю, что он попрощается с турниром. Сто процентов неправильно призывать убивать сербов! Вы же знаете, какая у Мирлинда поддержка в Хорватии, Словении, а теперь и в России. Все знают его поведение как футболиста. Сын очень хорош, но это его первый Евро в карьере — это все эмоции. Думаю, он не заслуживает отстранения от турнира. Он уже принес извинения», — рассказал Фехми Даку.

Мирлинд Даку. Фото Global Look Press

При этом Мирлинд уже попадал в неприятную ситуацию на почве нелюбви к сербам. После дебютного и пока единственного гола за Албанию в игре квалификации Евро-2024 с Польшей (2:0) он показал татуировку на спине в честь военного командира Агима Рамадани. Он воевал против Сербии в Югославской войне и возглавлял 138-ю бригаду Армии освобождения Косово. Сербы отреагировали на эпизод и назвали его «позорной провокацией».

Вероятно, Даку больше не сыграет на Евро-2024. Албанцам осталось провести один матч группового этапа — против мощной Испании. После двух туров «Орлы» набрали всего одно очко и на данный момент занимают четвертое место среди команд, занимающих третью строчку в группах. В 1/8 финала выходят как раз четыре лучших, но даже в таком случае Мирлинду придется надеяться, что партнеры продвинутся в 1/4 финала. К тому же, чтобы удержать третью позицию в группе, албанцам необходимо отбирать очки у Испании.