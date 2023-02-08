Тедеско в Бельгии — огромный риск. Почему у него не получилось в «Лейпциге» и что ждет в сборной

Предстоит тяжелейшая работа.

После отъезда из России Доменико Тедеско строит большую европейскую карьеру. В 37 лет он остается одним из самых молодых и именитых тренеров нового поколения, которые работают в топ-лигах. Однако после увольнения из «Лейпцига» (осенью прошлого года) до сих пор находился без работы. По слухам, за это время он мог возглавить «Саутгемптон», «Фиорентину» или «Ниццу», но до конкретики никогда не доходило.

В итоге Доменико дождался топ-предложения — команд с таким подбором игроков, как в сборной Бельгии, он еще не тренировал.

Почему у Тедеско не пошло в «Лейпциге»

Доменико пришел в «Лейпциг» в декабре 2021-го, спустя полгода после того, как провел последний матч у руля «Спартака». На тот момент немецкий клуб находился в печальном положении — 11-е место и всего 18 очков в 14 матчах. Тедеско сумел внести нужные коррективы — стабилизировал игру и креативно залатал дыры после распродажи ключевых игроков. В итоге сезон-2021/22 «Лейпциг» закончил на четвертом месте, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Причем во второй половине чемпионата «Лейпциг» и вовсе стал самой эффективной командой бундеслиги по очкам и разнице мячей. Плюс в финале Кубка Германии обыграл «Фрайбург». К слову, этот трофей стал первым в истории как для «Лейпцига», так и для Тедеско.

Казалось, это отличный рестарт карьеры в Германии, однако Доменико не проработал в клубе и года — уже в сентябре 2022-го, после пятого тура, тренера отправили в отставку. Причиной стали неудачные результаты на старте сезона — «Лейпциг» набрал всего пять баллов в пяти стартовых матчах бундеслиги и получил болезненные 1:4 от «Шахтера» в ЛЧ.

«Решение об освобождении Тедеско от должности далось нам очень тяжело, — говорил управляющий директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф. - Мы должны сказать ему и его тренерской команде большое спасибо за вторую половину прошлого сезона и Кубок Германии. Доменико — отличный тренер, который, безусловно, продолжит добиваться успехов. Однако после умеренного старта сезона бундеслиги с пятью очками в пяти играх (особенно после последних игр с «Айнтрахтом» и «Шахтером»), у нас не было уверенности в том, что при нынешнем раскладе может произойти немедленный перелом. Мы несем общую ответственность за «Лейпциг» и хотим достичь поставленных целей. Поэтому в общей оценке мы пришли к выводу, что нам нужен новый импульс».

У команды и правда были серьезные проблемы на старте сезона — регулярно проваливающаяся опорная зона, нестабильные прессинг и позиционные атаки, куча индивидуальных ошибок защитников. Но стоило ли так резко расставаться с Тедеско? В этом вопросе мнения расходились. Да, Доменико не сотворил чуда и не преобразил команду, зато сохранил старые наработки и вдохнул в коллектив новую жизнь, полгода показывая очень приличные результаты. Конечно, старт сезона не задался, но проблема в том, что каждый тренер «Лейпцига» после ухода Юлиана Нагельсманна вынужден заниматься одним и тем же: удерживать статус претендента на титул, несмотря на распродажу ведущих игроков.

Доменико Тедеско. Фото Global Look Press

Этот тезис подтверждал колумнист Tagesspiegel Штефан Херманнс: «Тедеско находился у власти меньше года, и после своего предшественника Джесси Марша стал вторым тренером, которого уволили после нескольких месяцев работы. Настоящая проблема клуба точно не в тренерской позиции. Прошло больше года с тех пор, как «Лейпциг» разрешил своему спортивному директору Маркусу Креше уйти во франкфуртский «Айнтрахт». С тех пор спортивными делами управляет генеральный директор Оливер Минцлафф, бывший бегун на длинные дистанции, специализирующийся в первую очередь на маркетинге.

Минцлафф, возможно, обладает высокой степенью уверенности в себе, но на его совести не самая удачная кадровая политика. Плюс для футбола у него нездоровое нетерпение. Уже после второго игрового дня — после двух ничьих — Минцлафф публично заявил о «дерьмовом начале сезона» и в своей размашистой атаке также раскритиковал тактические ходы команды. Не случайно «Лейпциг» изо всех сил пытается подписать бывшего спортивного директора гладбахской «Боруссии» Макса Эберла. Это как минимум указывает на то, что теперь они сами осознали проблему".

Что Тедеско ждет в сборной Бельгии

На чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии стала синонимом провала. Мало того, что одна из самых звездных команд турнира не смогла даже выйти из группы, так лидеры еще и разругались между собой прямо по ходу чемпионата, что быстро стало достоянием общественности. Проработавший у руля сборной шесть лет Роберто Мартинес с задачей явно не справился — «золотое поколение», о котором говорят уже десятилетие, за все это время смогло завоевать лишь бронзу ЧМ в России. Лидеры уже превратились в ветеранов, но серьезных успехов бельгийцы так и не добились. Потому увольнение Мартинеса после катарской истории было вполне ожидаемым и логичным.

14 декабря Королевская футбольная ассоциация объявила о поиске нового главного тренера. «Мы ищем тренера для сборной, который знает, как побеждать. Он должен быть чрезвычайно амбициозным, обладать необходимым международным опытом на топ-уровне, тактическими знаниями и навыками, а также подходящими личными качествами», — говорилось в заявлении на сайте федерации.

В прессе мелькали разные кандидатуры — Андре Виллаш-Боаш, Рафаэль Бенитес, Йоахим Лев, Маурисио Почеттино, Эрве Ренар и Андреа Пирло. Само собой, где-то рядом кружился Тьерри Анри, помощник Мартинеса, заявивший о желании снова работать самостоятельно. Но из всех заявок в ассоциации остановились именно на Тедеско.

Ромелу Лукаку и Кевин Де Брейне. Фото Global Look Press

Почему — сказать сложно. Возможно, из-за прогрессивных методов Доменико и его умения выстраивать рабочий процесс. С другой стороны, тренеру явно не хватает опыта работы на международном уровне, да и непонятно, как игроки уровня Лукаку и Де Брейне будут относиться к специалисту, который старше их всего на несколько лет и при этом не обладает мировым именем. Ко всему прочему, тот же Лукаку недавно заявил, что в его понимании следующим тренером сборной должен стать Анри.

Проще говоря, Тедеско в сборной Бельгии точно будет непросто. Новых суперзвезд бельгийские академии поставлять перестали, а старые, кажется, уже перегорели.

К тому же Доменико придется начинать работу с обновления команды (а это всегда болезненный процесс) и нормализации атмосферы в раздевалке, пропахшей скандалами и взаимными претензиями.

Сборная Бельгии — самый статусный вызов в карьере молодого специалиста. И самый тяжелый.