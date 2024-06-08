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Поляки крупно обыграли украинцев перед Евро. Команда Реброва точно готова?

Сборная Польши победила Украину в товарищеском матче
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Польша победила Украину в товарищеском матче (3:1).
Фото Reuters
Второй подряд неубедительный матч.
Товарищеские матчи.
07 июн, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
3:1
Украина

Скоро Евро — команды готовятся к крупнейшему региональному турниру при помощи товарищеских матчей. Поляки и украинцы не исключение — обеим командам играть в сложных группах, так что подготовка нужна соответствующая. Вот только после таких игр у некоторых болельщиков появится больше вопросов, чем ответов.

Сборная Польши на финише выбора окончательного состава на Евро — поэтому мощной ротации от главного тренера бело-красных Михала Пробежа не ожидалось. Он ее и не проводил — из привычных футболистов в старт не попали только вратарь Щенсны и нападающий Левандовский.

Мануэль Нойер и&nbsp;Максимилиан Миттельштедт в&nbsp;матче Германия&nbsp;&mdash; Украина. У Германии проблемы перед Евро? Чуть не проиграли Украине после комичной ошибки Нойера

Сергей Ребров, в отличие от польского коллеги, откровенно удивил составом. Многие сильнейшие игроки сборной Украины остались в запасе — Зинченко, Мудрик, Цыганков и Лунин начали матч на скамейке. В ворота отправили Бущана, в защиту — Тымчика.

И хотя для мощной ротации была причина (украинцы не так давно сыграли с Германией утомительную нулевую ничью, а 11 июня — встреча с Молдавией), Ребров пожалел о ней довольно быстро. В начальный отрезок поляки мощно давили на украинцев, и те дрогнули — на 11-й минуте защитник хозяев Валюкевич проткнул мяч в ворота.

На этом беды не закончились — быстрый пропущенный никак не взбодрил команду Реброва. Поляки вновь прибавили, и этого опять хватило для гола — максимально красиво забил Зелиньски. Хавбек наполи сместился на левый фланг и неожиданно выстрелил из-за штрафной — Бущана удар застал врасплох, мяч оказался в сетке.

Фото Reuters

Второй пропущенный гол заставил украинцев встрепенуться — почти на 15 минут гости перехватили инициативу. Но все зря — на 32-й минуте экс-украинский, а ныне польский полузащитник Тарас Романчук забил после подачи с угла поля и сделал счет совсем неприличным — 3:0.

Под занавес первого тайма украинцы сократили отставание — с передачи Малиновского отличился лучший бомбардир ла лиги Артем Довбик. Но на перерыв команда Реброва все же уходила в плохом настроении — как отыгрывать еще два мяча (и, что главнее — зачем это делать в таком, явно не основном, составе) было загадкой.

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Еще больше загадок появилось после перерыва. Вопреки ожиданиям, Ребров не провел массированные замены. Тымчик, из-под которого Зелиньски забил свой шедевр, остался на поле, как и Бущан, который позволил этому шедевру случиться, и помимо этого еще и пропустил в «домик». Зато отдыхать ушел Миколенко — вместо него на поле вышел Зинченко.

Поляки в принципе никого менять не стали — слишком хорошо получалось у текущего состава. Важно также отметить, что одну необязательную замену пришлось провернуть уже на второй минуте — травму получил Милик — так что Пробеж был немного скован в ресурсах.

Аркадиуш Милик.
Фото Reuters

Впрочем, на 60-й минуте тренер все же выдал четверную замену — на поле вышли Левандовский, Модер, Берешиньский и Калузиньски. Украинцы ответили только через 10 минут — наконец Ребров выпустил на поле лидеров: Мудрика, Цыганкова и Михайличенко.

Как до замен, так и после на поле не происходило решительно ничего интересного. Да, атаковали в обе стороны, но без особой опасности. Вероятно, у украинцев просто закончились силы, а у поляков — желание. Пару опасных атак гости еще осилили, но реализовать их не смогли — забитые в первом тайме мячи оказались единственными в этой встрече.

Роберт Левандовски, Войцех Щенсны и&nbsp;Петр Зелиньски. Сборная Польши на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Вероятно, сборной Украины есть над чем задуматься накануне Евро. Две игры команда Реброва провалила — чудом полученные нули с немцами и крупное поражение от поляков явно не тот результат, который воодушевит перед крупным турниром. А вот поляки могут быть довольны — за исключением травмы Милика матч для них прошел позитивно.

Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная Украины по футболу
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