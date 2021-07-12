Жоржинью установил новый рекорд по количеству перехватов на одном чемпионате Европы

Сборная Италии в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).

Как сообщает Opta, итальянский полузащитник Жоржинью установил новый рекорд по количеству перехватов на одном турнире чемпионата Европы — 25. Это на один больше, чем у полузащитника сборной Франции Марселя Десайи на Евро-1996.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.