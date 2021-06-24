Впервые в истории сборная Франции не выиграла, когда забил Бензема

Сборная Франции сыграла вничью с Португалией (2:2) в 3-м туре групповой стадии Евро-2020. Дублем в составе французов отметился Карим Бензема.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, впервые в истории сборной Франции не удалось выиграть, когда за нее забил Карим Бензема. Ранее было 22 победы в матчах, в которых он забивал.

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.