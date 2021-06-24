Впервые в истории сборная Франции не выиграла, когда забил Бензема
01:55
Сборная Франции сыграла вничью с Португалией (2:2) в 3-м туре групповой стадии Евро-2020. Дублем в составе французов отметился Карим Бензема.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, впервые в истории сборной Франции не удалось выиграть, когда за нее забил Карим Бензема. Ранее было 22 победы в матчах, в которых он забивал.
Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.
Опрос
проголосовало: 6870Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю