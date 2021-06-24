Тренер сборной Венгрии: «Ребята сражались как львы, ими гордится вся страна»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси оценил игру своей команды в матче с Германией (2:2) на Евро-2020.

«Мне не верится, что мы разочарованы счетом 2:2 в Мюнхене, а немцы довольны этим результатом, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 24 июня. — Это говорит само за себя. Мы расстроены, потому что мы были очень близки к выходу из группы. Ребята были достойны этого.

Ребята сражались как львы во всех трех матчах, и ими гордится вся страна. Мы не тушевались перед грандами, с которыми встречались на турнире. Мы играли как одна команда — плечом к плечу. Никто не может упрекнуть нас за плохую игру или недостаточный настрой».

Германия набрала четыре очка и заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и четвертое место, команда покидает турнир. В 1/8 финала немцам предстоит матч со сборной Англии.