Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Тренер сборной Венгрии: «Ребята сражались как львы, ими гордится вся страна»

01:47
Марко Росси. Фото AFP
Марко Росси. Фото AFP
Теги:

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси оценил игру своей команды в матче с Германией (2:2) на Евро-2020.

«Мне не верится, что мы разочарованы счетом 2:2 в Мюнхене, а немцы довольны этим результатом, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 24 июня. — Это говорит само за себя. Мы расстроены, потому что мы были очень близки к выходу из группы. Ребята были достойны этого.

Ребята сражались как львы во всех трех матчах, и ими гордится вся страна. Мы не тушевались перед грандами, с которыми встречались на турнире. Мы играли как одна команда — плечом к плечу. Никто не может упрекнуть нас за плохую игру или недостаточный настрой».

Германия набрала четыре очка и заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и четвертое место, команда покидает турнир. В 1/8 финала немцам предстоит матч со сборной Англии.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 58518
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Невероятная развязка в Лиге наций: Россия разгромила бразильцев, но проиграла 7 тысячных очка Франции в борьбе за плей-офф
Как возраст мужчины влияет на отношения с ним
Посольство Британии прокомментировало ситуацию с эсминцем страны в Черном море
Избитый супругами за езду на самокате по тротуару оказался чиновником

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи