Милошевич: «Травмы повлияли на результат матча с Украиной»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал поражение от Украины (1:2) в стыковом матче Евро-2024.

«Немного обидно за ребят и за то, как мы пропустили, когда вели — 1:0. На всем отразились две травмы у двух ключевых игроков. Травмы повлияли на результат, и не думаю, что кто-либо станет винить игроков в недостатке борьбы, упорства или мастерства. Мы играли с очень серьезным соперником», — цитирует пресс-служба УЕФА Милошевича.

За путевку на Евро-2024 украинская команда сыграет с Исландией. Матч состоится 26 марта.